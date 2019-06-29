第9屆「土城品訓格言盃學生書法比賽」29日登場；參賽者張晉齡說，從國小就開始練習書法，不只寫字變得更漂亮，背誦詩詞的速度也大幅提升。（許哲瑗攝）

第9屆「土城品訓格言盃學生書法比賽」29日登場，共132位愛好書法的學生參賽，題目除了延續往例的經典格言及詩詞外，也加入性平宣導語句；區長楊志宏表示，現今世代的孩子大量使用手機、電腦等3C產品，錯別字情況愈來愈嚴重，透過書法比賽傳承中華文化，也鼓勵孩子重新愛上提筆寫字的樂趣。

首次參賽的廣福國小一年級學生吳晏維表示，學書法短短一年時間，發現書法看似簡單，其實一筆一畫都大有學問，媽媽也說自從學習書法後，穩定性跟專心度都大大提升。

土城國中2年級學生張晉齡則說，從國小就開始練習書法，不只寫字變得更漂亮，背誦詩詞的速度也大幅提升，雖然上了國中後一度因學業關係暫停習字，但對書法仍保有熱忱，趁著暑假重拾毛筆並參賽，希望能找回手感，繼續練習下去。

楊志宏表示，區公所舉辦的書法比賽邁入第9年，除了傳承中華文化外，也讓更多人認識書法之美，尤其現今學生大量使用3C產品，誤用同音異字、錯字的情況愈來愈嚴重，希望透過書法教育，鼓勵孩子們愛上提筆寫字的感覺，培養沉穩、專注的心性與定性。

社會人文課長許丕忠表示，本次比賽題目除了延續往例的經典格言、詩詞外，也加入宣導性別平等的觀念，將選出各組第一名1人、第二名2人、第三名3人、優勝6人及佳作若干，最高將會頒發3000元的禮券和獎狀作為獎勵，比賽結果將於7月15日(星期一)公告於本所網站（http：／／www.tucheng.ntpc.gov.tw）及土城藝文館公告欄（新北市土城區和平路24號），於8月10日(星期六) 假土城區公所7樓禮堂舉辦頒獎典禮，得獎作品也將同時進行聯展，展覽期間自8月5日起至8月29日止，歡迎大家至土城區公所3樓金城藝廊參觀。

(中時 )