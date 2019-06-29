前新北市長朱立倫的支持者朱隊友，也在飯店一樓為朱立倫加油打氣。（陳淑娥攝）

郭台銘支持者在飯店一樓大廳聚集，他們說不管看不看得到郭董，都要到場立挺。（陳淑娥攝）

國民黨的總統黨內初選第二場政見發表會29日即將在台中福華飯店登場，五位候選人在午後陸續抵達會場，而高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘以及前新北市長朱立倫的支持者等分三派早早等在福華飯店一樓，各據一方，理性的為自己支持的候選人加油打氣。

這場政見發表會在台中福華飯店17樓舉辦，不開放媒體入場，五名候選人各自的支持者只能守在飯店一樓大門口，其中韓家軍聲勢最壯大，他們穿著國旗裝、揮舞小國旗，忽而唱中華民國頌，一會唱夜襲，口喊「庶民選總統、唯一支持韓國瑜」。

從日本回國的葉小姐還提早一天入住福華飯店，她說自己從韓國瑜凱道造勢開始一路跟隨，而台中韓家軍鷹派成員崔先生則說，韓粉就像一家人，大家自動自發為韓市長加油。

在郭粉方面則有台中郭子軍、郭台銘粉絲老虎軍團，先後到場，台中郭子軍陳先生認為目前經濟不好，需要懂經濟的人也帶領台灣；而郭台銘粉絲老虎軍團的成員則表示，他們理性支持，自發性到場，不管看不看得到郭董都沒關係。

朱立倫的支持者朱隊友成員也帶著預先準備好的小看板，上頭寫著「2020送朱隊友進總統府」、「最適合的總統朱立倫」為朱立倫加油打氣，當朱立倫從17樓下來一樓會粉絲時，支持者不斷高喊「朱立倫選總統」，一旁小韓粉脫口而出「韓國瑜選總統」，讓朱隊友們楞了一下。

(中時 )