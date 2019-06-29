「黑暗水手」視障獨木舟活動今年回到鹽寮海岸，共有5名黑暗水手參加，由教練指導操舟。（蘇帆基金會提供）

「黑暗水手」視障獨木舟活動今年回到鹽寮海岸，共有5名黑暗水手參加，由教練指導操舟。（蘇帆基金會提供）

由蘇帆基金會發起的「黑暗水手」視障獨木舟活動邁入第3年，今年交棒2間新創公司續辦，共有5名黑暗水手挑戰，今明兩天在花蓮鹽寮海岸駐點，在教練、志工的相伴下再次挑戰太平洋。

致力推動親海教育的「蘇帆海洋文化與藝術基金會」，2017年發起「黑暗水手」活動，首年受限海況，6名視障水手轉而挑戰泛舟水璉溪，去年再辦為期3天的「黑暗水手勇闖清水斷崖」，共有60名志工協助12位黑暗水手學習海泳、操舟，成功在花蓮崇德海岸破浪出海。

面對外界許多疑惑，對黑暗水手看不到景象，該如何知道身在何處，去年活動總召陳冠榮說「他們就是知道」，視障者的生活、感受來自細節，從海湧起伏、風浪聲響的些微差異，在海上他們就會問「到清水了，對嗎？」不只是明眼人助人出海，黑暗水手也帶給志工、教練們更廣闊的體驗與眼界。

今年接手承辦的「夢想海洋生活工作室」與「不老水手國際活動公司」，帶領20名志工教練、5名黑暗水手回到自家鹽寮海岸，今明2天進駐蘇帆基地「海邊longstay」，進行為期兩天的親海活動，加深明眼人與視障者的認識與交流，繼續「成為彼此的眼」。

(中時 )