國民黨第二場國政說明會下午在台中福華飯店舉行，針對青年、社會、文化、教育等議題論述，參選人周錫瑋會前受訪時表示，問問街頭年輕人，民進黨到底對做了哪些事？相信「幹譙」聲音一定很多。

周錫瑋表示，他覺得發言時間太短，全國觀眾聽不到他們真正具體的論續，非常可惜！另媒體詢問4大主軸是否針對民進黨砲轟？他強調，如果到外面問街頭年輕人，民進黨到底對你們做了哪些事？他相信「幹譙」聲音一定很多，要做總統的人，就是要帶領國家走正確的方向，民進黨做錯的事，當然要提出來批判。

(中時 )