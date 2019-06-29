民進黨做了什麼？周錫瑋說：年輕人一定「幹譙」 16:082019/06/29 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周錫瑋會前接受訪問。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨第二場國政說明會下午在台中福華飯店舉行，針對青年、社會、文化、教育等議題論述，參選人周錫瑋會前受訪時表示，問問街頭年輕人，民進黨到底對做了哪些事？相信「幹譙」聲音一定很多。 周錫瑋表示，他覺得發言時間太短，全國觀眾聽不到他們真正具體的論續，非常可惜！另媒體詢問4大主軸是否針對民進黨砲轟？他強調，如果到外面問街頭年輕人，民進黨到底對你們做了哪些事？他相信「幹譙」聲音一定很多，要做總統的人，就是要帶領國家走正確的方向，民進黨做錯的事，當然要提出來批判。 (中時 ) #民進黨 #年輕人 #周錫瑋 #聲音 #針對 也許您會感興趣 推薦閱讀 掩蓋執政無能 營造綠色麥卡錫 04:102019/06/25 政治要聞 蔡英文一言堂 04:102019/06/25 時論廣場 民進黨養套殺柯文哲 04:102019/06/26 時論廣場 綠委：郭韓誰出線 都打不贏民進黨 12:312019/06/26 政治 周錫瑋喊話：團結才會贏 13:302019/06/26 政治 港媒：民進黨認為韓國瑜較好打 15:182019/06/26 政治 朱立倫：若當總統 重回中華文化正道 04:102019/06/28 政治要聞 快評》民進黨阻擋不在籍投票 不配獲北漂、南漂族支持 16:322019/06/28 政治 誰來為失控的郭台銘解套？ 04:102019/06/29 時論廣場 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 05:032019/06/29 政治 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 謝龍介驚爆：韓粉手機被掌握？ - 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 - 政治 宅神稱吳子嘉另有目的 網驚：吳有這麼聰明？ - 政治 議員PO高雄天坑照 興奮這條路要重鋪了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。