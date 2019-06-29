彰化家扶和矽品志工們，邀請北台中和彰化家扶８0名孩童一起遊九族文化村。（吳敏菁翻攝）

彰化家扶和矽品志工們，邀請北台中和彰化家扶８0名孩童一起遊九族文化村。（吳敏菁翻攝）

彰化家扶和矽品志工們，邀請北台中和彰化家扶８0名孩童一起遊九族文化村。（吳敏菁翻攝）

彰化家扶和矽品志工們，邀請北台中和彰化家扶８0名孩童一起遊九族文化村。（吳敏菁翻攝）

矽品精密工業公司自921後開始推動家扶百元俱樂部，至今已18年，累計捐贈超過5000萬元，每年皆邀請家扶孩童參加活動，迎接暑假，彰化家扶和矽品志工們，邀請北台中和彰化家扶８0名孩童一起遊九族文化村，彌補孩童們因家長忙碌於工作，鮮少到遊樂園玩的遺憾，揭開了歡樂暑假的序幕。

來到九族文化村，孩子們個個玩得不亦樂乎，在旋轉木馬、海盜船等遊樂器材上，臉上無不露出興奮、雀躍的笑容，以及此起彼落的歡笑聲，感到滿滿的幸福感。

小六的小吉，媽媽患有乳癌須定期回診接受治療，加上腰椎及髖關節開刀病史身體虛弱，懂事又貼心的小吉，主動地協助打理家務，也用功讀書，成績不錯，這次參加活動，舒展一下身心，開心極了「遊樂園的遊具都很刺激，但在朋友們及矽品哥哥姐姐的陪伴下，就一點都不害怕了」。

彰化家扶主任王震光表示：矽品精密工業長期認養家扶兒童，還舉辦公益活動招待家扶兒參與，更號召員工每月固定愛心捐款，希望藉此活動拋磚引玉，期待更多企業加入扶幼行列；讓家扶兒在成長過程中，享有遊戲權，體驗休閒育樂活動的樂趣。

矽品精密志工社副社長林丙章表示，公司自921後開始推動家扶百元俱樂部，至今已18年，累計捐贈超過5000萬元，今年公司的員工們都分組，擔任一日志工，陪伴小朋友，彌補孩童們因家長忙碌於工作，鮮少到遊樂園玩的遺憾，志工們也因為付出，得到真正快樂，謝謝孩子們純真的笑容，大家一起讓社會更好。

(中時 )