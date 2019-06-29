進入惱人雨季，又濕又熱實在令人笑不出來。法國時尚軍靴品牌PALLADIUM與法國微笑潮牌Smiley自2017年打造第一雙微笑軍靴，2019年迎來聯名最終章，將SMILEY標誌與鮮黃色的微笑正面能量結合PALLADIUM的防水橘標鞋型，要讓穿上「WATERPROOF PLUS -橘標防水SMILEY」的人，下雨天也能從頭到腳乾乾的！
PALLADIUM X SMILEY聯名最新作採用Puddle夏日防水系列為基底，大底採用經典PAMPA外型的「LITE＋進化輕量大底」，輕盈防水的雨傘布鞋面，並在容易磨損區域增加GRIP橡膠防磨墊片。鞋墊部分使用「PARADROP®空降科技鞋墊」，利用高緩衝特性有效吸收衝擊並回彈足弓壓力。鞋款融入WATERPROOF PLUS橘標防水科技，強化防水機能且擁有絕佳透氣性。
PALLADIUM X SMILEY聯名最終彈以「Smile in the Puddle 微笑每個下雨天」為宗旨，結合SMILEY象徵「快樂」、「正向」、「陽光」的鮮黃色笑臉，笑臉遍佈鞋身、鞋襯內裡、甚至是鞋帶頭，讓下雨天也能充滿好心情。
「PALLADIUM X SMILEY聯名最終彈」不只大人也有小孩款式，7月1日開放預購，7月15日全台PALLADIUM指定通路同步發售。
●7／1-7／14「首波搶先預購」凡預購兩雙橘標防水SMILEY，即贈預購限定禮「PALLADIUM X SMILEY 專屬飛盤」(全台限量300個，送完為止)。
●7／15「正式發售」全台PALLADIUM指定銷售據點同步開賣，購買橘標防水SMILEY (Adults) 即贈23吋PALLADIUM X SMILEY微笑聯名雨傘，購買橘標防水SMILEY (Kids) 即贈19吋PALLADIUM X SMILEY微笑聯名雨傘。
(中時 )
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