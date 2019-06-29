網路劇《HIStory3 圈套》今（29）日舉辦台北場粉絲見面會，四位主演徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒用心準備精彩的表演，讓來參加的700位粉絲開心不已，現場互動遊戲更讓和粉絲親密互動，讓人想要抱緊緊。

左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／CME提供）

徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒四位以演唱《圈套》主題曲〈我怎能留下你〉開場，四人私下都覺得這首歌唱起來真的不簡單，但在台上四人展現絕佳默契，表演成果受到大家喜愛。也為了粉絲特別帶來個人才藝演出，徐鈞浩自彈吉他演唱「I'm Yours」一曲，他說：「Jason Mraz是我很喜歡的歌手，選這首歌則是因為氛圍很溫暖，大家也可以一起唱。」

吳承洋選擇keyboard自彈自唱〈想太多〉，從小學五年級就開始學音樂的他，家人對他非常嚴格，對他來說，現在回想起來，很感謝父母對他的栽培，而這次得知要表演分享給粉絲時，還是緊張不已，每天都進入密集訓練。

左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／CME提供）

而「立克CP」卞慶華、陳廷軒兩人唱跳〈marry you〉一曲，還為此編了可愛的舞蹈，找老師編舞，對有學過跳舞的陳廷軒來說輕鬆簡單，可是卻苦了完全沒有舞蹈基礎的卞慶華，可以說是從零開始，每次在練習室練習時，神情都十分認真，他幫自己的演出打了60分的及格分數。而兩人為了有好的演出表現，前一天練習到接近凌晨才離開舞蹈教室。

見面會也進行了多項遊戲，包含重現經典畫面，讓大家回憶起戲劇片段，也進行了「摺報紙」遊戲，雙CP站在越摺越小的報紙上，越靠越近，緊張又刺激，四位也與粉絲朋友玩起「警民合作」的遊戲，逗樂粉絲。而見面會最後的高潮，就是宣布將在8月18日舉辦台中場《圈套》粉絲見面會，也讓粉絲們相當期待能再次見到四位主角們。

(中時電子報)