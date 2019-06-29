(16:20 更新內文)桃園市空服員職業工會29日下午宣布開票結果，同意協商方案的人數多過不同意人數，代表長達10天的結束，而目前工會幹部即將赴桃園市政府簽訂團體協約，不過工會並未公布投票的結果。

投票結果由理事廖以勤宣布，她表示，針對28日與長榮航空董事長林寶水面談帶出之方案，經過14小時馬拉松式會員投票決議，結果為同意方案。

接下來工會協商代表在會員的陪同下將一同前往桃園市政府簽訂「團體協約」，並明訂所有細項，雙方在官方代表三名以及雙方律師協助下，訂定完整合理之團體協約。

廖以勤強調「簽約尚未完成以前，本次的罷工行動將不會停止」，會員仍配合罷工守則一切規定，配合工會輪班、堅守糾察線，以及相關行動指令，因為簽約過程仍需談判時間，需要全體會員集結力量，將完整協議簽訂完成，工會才會宣布終止罷工，罷工終止才會宣布領回三證的程序。

希望此合約，只是與長榮航空勞資關係改善的開始，未來將繼續為會員之權益保障而奮鬥，謝謝會員們的信任，我們將一起飛翔，我們機上見。

(中時電子報)