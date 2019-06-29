國民黨總統候選人政見發表會今天進行第二場，主題為青年、社會、文化、教育。前新北市長朱立倫強調技職教育的重要性，「郭董技職出身，也是能成為大企業家；每天頒市長獎很辛苦，不要忘了要多頒技職的市長獎。」

朱立倫說，台灣二十年來薪資沒成長，除了慣老闆、沒未來、太低的最低工資，我們必須承認台灣教育走偏了。我們的高職跟一般高中拚升學，科技大學跟一般教授一樣拚升等，大家拼學歷，忘了技職才是台灣之根。

朱立倫表示，他做桃園縣長，有三所高職專門修理飛機；新北市長任內三重商工同學可以到賓士、BMW、TOYOTA等車廠實習，就業不是問題。未來，我們不可以再「重知識，輕技術」，理論與實務必須齊頭並進。所以我們一定要更重視技職教育體系。

朱立倫也提到，四年前他跟蔡英文辯論，他說要解決低薪問題第一件是要快速加薪，最低工資四年內加到三萬元，「當時她笑我可以拿諾貝爾獎，直到最近她才拿這當政見，太慢了。」

(中時 )