《BRING THE SOUL： THE MOVIE》即將開放預售。（威秀提供）

阿米們（ARMY）請注意！BTS防彈少年團最新演唱會紀錄片電影《BRING THE SOUL： THE MOVIE》7月3日即將開放預售，全台16家威秀影城8月7日起獨家上映。繼在完成具有里程碑意義的《Love Yourself》之旅後，BTS成功回歸大銀幕。現在，BTS邀請大家一起分享聚光燈後的珍貴時刻。

在BTS結束歐洲巡迴最後一場演唱會的第二天，團員們聚在巴黎的一個屋頂上，講述著自己的故事，從四處體驗新城市到在全球數千名阿米們面前表演。 這是一部不容錯過的電影，一睹BTS舞台外的世界，緊密的團隊相處及巡迴演出的精彩演唱會表演。

本次預售票開賣日期：07／03（三） 晚上10點 購票通路：影城現場臨櫃、官網線上訂票系統、官方APP、自動取／購票機、超商 (全家 ／ OK ／ 萊爾富) ，票價：全票$400 ／ iShow會員票$340（持團體電影優待券每張需補差價至$340）

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