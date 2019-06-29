綠川整治第三期南區信義南街至大明路段29日動工。（馮惠宜攝）

綠川整治第三期南區信義南街至大明路段29日動工，台中市長盧秀燕主持開工典禮時表示，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因原規劃引起地方居民擔憂，市府傾聽民意、據以修正，如今取得共識，順利開工，未來整治完工後除可根除水患、改善水質，更將規劃周邊休閒綠地，讓民眾與河川更加親近，營造台中新好生活。

台中市政府持續推動綠川整治計畫，綠川二期南區復興路至愛國街段正在施工，綠川三期南區信義南街至大明路段今日動土，改善河岸長度2.2公里。

盧秀燕表示，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因為地方居民對於原工程有交通、樹種等疑慮，市府傾聽民意，一方面保留興大路讓交通暢通，另一方面也與居民溝通路樹選擇，期間有李中議員等多位民代居中協調，順利取得共識，讓工程得以順利開工，政府建設一定要取得居民支持，不然做半天居民不滿意、不受惠也沒用。

水利局表示，綠川三期獲內政部營建署及行政院環保署核定的新台幣10.5億元補助，預計明年底完工，將採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，以防洪安全為前提，進行兩側汙水截流及淨化處理改善水質；景觀營造則結合在地特性，中興大學配合拆除原有校園圍牆、調整機車道營造大面積休閒綠地，讓民眾擁有休憩空間，可讓在地環境更美好，帶動地方發展，打造台中新好生活。

水利局指出，地方居民針對綠川三期原規劃存有疑慮，尤其擔心造成交通衝擊，新市府花了很長時間傾聽民意、修正執行。以興大路來說，周邊居民反對封閉興大路及刪除停車格，因為興大路為交通要道，廢除恐影響周邊居住環境，停車格刪除也會造成不便，因此決議維持興大路現況不變，周邊景觀配合水岸調整。

(中時 )