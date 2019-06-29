國民黨總統初選參選人朱立倫29日在國政願景發表會前，先到台中接受電台現場專訪表示，他是最了解實務的參選人，屬於不喊口號、實在做事的人，國民黨沒有分裂的本錢，他有「義無反顧的決心」，但沒有「捨我其誰的懸念」，國民黨一定要有團結的心胸。他並規畫大台中藍圖，提出國際機場、自經區及解決空汙等3主張。

國民黨總統初選國政願景發表會台中場29日下午舉行，朱立倫上午接受中廣播訪問，提出大台中規劃藍圖。他說，台中的海空港連在一起，有很好發展真正國際機場的條件；機場周邊應設置自經區，往南到彰化、往北到苗栗，不能因大陸要再開發6個自經區，台灣就不做；此外，台中火力發電廠要減少污染，要採取務實態度台灣能源短缺問題，他認同非核家園，但要在安全的前提下「核盡其用」。

他不諱言表示，國民黨拖到7月中才能決定總統參選人，已經有點慢，慢沒關係，就是不能再分裂及有不同意見，不管是誰出線都要團結支持。

朱立倫呼籲，每位參選人都要捫心自問，參選究竟為個人還是為台灣、為中華民國，這樣頭腦會比較清楚。他尋求民眾支持，保證一定帶領團隊為大家打拼，但是如果出線的不是他，則呼籲一定要有團結的心胸與氣度，「國民黨再不團結，就可以包起來了」。

朱立倫並批評，蔡英文總統執政3年多，不管在兩岸關係、台灣的世界競爭力，只拚政治不拚經濟，這樣的領導者及執政黨一定要下台換人，國民黨很有機會，但是一定要團結，國民黨沒有分裂的本錢，雖然初選結果出線的不一定是他，他有「義無反顧的決心」，但沒有「捨我其誰的懸念」。

(中時 )