一抹藍色嘴唇，像是化了流行的妝容，但對某些人來說，這並非時尚，甚至可能奪命。18歲的史舒允是一名準籃球國手，某次腳踝受傷送醫，雙唇進而發藍，經檢查確診為肺高壓。醫師提醒，肺高壓的症狀是「一直喘」。若屬於其中較罕見的肺動脈高壓，不採取任何治療，恐在3年內死亡。

馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳懿哲表示，肺高壓罹病初期並無任何症狀，患者可如正常人般劇烈運動，雖然肺部壓力大，但心臟仍可代償；罹病第二期，心臟無法代償，患者會出現體力變差，容易喘的症狀，常在休息後恢復；罹病第三期，患者輕微活動就會喘；罹病第四期，即使不動也會感覺喘。

吳懿哲表示，目前肺高壓分5類：1.肺動脈病變引起的「肺動脈高壓」、2.心臟疾病（如：心衰竭、瓣膜疾病）引起的肺高壓、3.肺部疾病（如：肺氣腫、肺結核）引起的肺高壓、4.肺栓塞引起的肺高壓、5.其他不明原因引起的肺高壓。

肺高壓常與其他肺病、感冒混淆，患者難以第一時間發現，其中的第1類肺高壓（肺動脈高壓）患者，平均延誤2至3年才確診。吳懿哲表示，一旦罹患肺動脈高壓，若不採取任何治療，可能在3年內死亡。若為心臟疾病、肺部疾病或肺栓塞所引起的肺高壓，積極治療有望根治。若規律用藥，5年存活率可達7成。

史舒允的疾病由肺栓塞所引起，屬於第4類肺高壓。打籃球時，因腳扭傷產生靜脈血栓，並回流到肺部，進而引起肺栓塞及肺高壓。確診初期的他，無法打籃球，連帶影響球隊練習和出賽。經過一年多的治療，他的病情已穩定，並在醫師的協助下，積極準備下一次的籃球比賽。

吳懿哲提醒民眾，預防肺高壓，需維持均衡飲食、運動習慣。治療方面，最重要的是及早發現，且須仰賴完整醫療團隊的合作。馬偕醫院「肺動脈高壓團隊」由心臟內科、兒科、胸腔科、放射科等團隊組成，民眾一旦出現體力變差、容易喘的症狀，需盡快尋求醫師的協助。

(中時 )