韓國瑜。（資料照/袁庭堯攝）

國民黨的總統黨內初選第二場政見發表會29日在台中福華飯店登場，高雄市長韓國瑜上台時說，「我今年62歲，剛剛聽到朱立倫說58歲有兩個孩子」，讓他想到自己有3個孩子，但因為選舉，韓冰變成不是自己生的，外面生了一大堆孩子。他感嘆，選舉抹黑什麼情況都有可能，警告在座候選人，可能一夜之間外面生了很多孩子。他批為了選舉，無端抹紅抹黑是很沒有意義的。

韓國瑜說，18歲以前膽子小，18歲接受軍事訓練後，什麼都不怕了。62歲又開始害怕了，怕下一代前途，怕國家的未來。這麼怕是基於大愛，不是小愛。以前大學當夜間保全，8點唸大學， 日子非常苦，可是知道未來會很好。

他感嘆，曾幾何時，我們五六十歲，今天的台灣是什麼樣子?我們對得起下一代嗎?看看香港、新加坡、南韓的薪資。我們五六十歲，能留在這世界多少年?幫下一代打下什麼基礎?台灣，整個中華民國不能再這樣下去，年輕人喊出「五拋」是多麼讓人害怕?「拋棄愛情、拋棄婚姻、拋棄爸媽、拋棄房子、拋棄希望」。房價、物價讓年輕人無法負擔，起薪低，以及台灣人口負成長等問題都讓他感到憂心。

(中時電子報)