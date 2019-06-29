國民黨總統候選人政見發表會今天進行第二場，主題為青年、社會、文化、教育。前鴻海董事長郭台銘在演講中多次提到自己在雲林做過的事，針對雲林女婿韓國瑜拔樁的意圖相當明顯，甚至喊出：「雲林的事情，讓我南投女婿幫你做好了。」

郭台銘說，為了縮短城鄉教育差距，他打破空間限制在雲林古坑國小、台西國小，以及他與韓國瑜的母校新北市板橋國小，用遠距教學新科技，讓山區海邊小朋友能在同一間教室交流學習，所以他們給了我一張很可愛的感謝狀。

郭台銘強調：「韓市長，我知道你是雲林女婿，在高雄很忙；雲林的事情，讓我南投女婿幫你做好了。」

郭台銘也提到，他去西螺，也就是李佳芬女士家鄉，參觀了百年醬油工廠後，他的團隊用大數據、ＡＩ幫助在地業者，他們現在用手機程式就能監控釀造品質；同樣在雲林，他也用ＡＩ協助保存傳統布袋戲文化。郭台銘隨即拿出一個霹靂布袋戲角色素還真的布偶，並說出「台灣出頭天相信郭台銘」的台詞。

他又說，拜訪雲林時，文昌國小棒球隊希望到日本，他就請了好朋友孫正一、王貞治，帶文昌國小在群馬縣，連贏三場邀請賽，拿下總冠軍，他很高興做這些事時，在日本為中華民國造勢。

(中時 )