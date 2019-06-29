▲清境農場首度推出「一日牧羊人體驗」，讓遊客體驗放羊、收羊、趕羊樂趣。（楊樹煌攝）

▲暑假開始，清境一夏系列活動也啟動，讓清境地區頓時湧進數千遊客，並帶動高山度假熱潮。（楊樹煌攝）

▲清境農場利用百慕達草梱，巧思佈置各式造型羊，並加入風的元素-風鈴，搭配牧區風車，遠山美景加上涼風牧情勝景，美不勝收。（楊樹煌攝）

清境農場年度盛事「2019清境一夏–風起飛羊」系列活動，今29日在國立臺灣交響樂團動人的交響樂曲及歡樂的「一日牧羊人體驗」中揭開序幕，開幕首日即湧現人潮。

「清境一夏-風起飛羊」開幕式，今在清境農場青青草原觀山牧區舉行，並由今年首度成軍的「草原聯盟吉祥物」柯瑞、朵麗和國立臺灣交響樂管樂團演奏獨特動人的交響樂曲，讓遊客在塞外風情的高山草原中感受不一樣的體驗。

農場特利用百慕達草梱，巧思佈置各式造型羊閃亮出線，並加入風的元素-風鈴，搭配牧區風車，遠山美景加上涼風牧情勝景，美不勝收。

暑假開始，清境一夏系列活動也啟動，讓清境地區頓時湧進數千遊客，並帶動高山度假熱潮，不少遊客在山區享受著涼爽的氣候，體驗「一日牧羊人」，又能聆聽悅耳的風鈴聲及國際級的交響樂，無不直呼太棒了！

清境農場指出，綿羊是農場最受歡迎的動物明星，清境一夏除例行的羊咩咩脫衣秀與馬術秀，今年暑假每周三、周六加碼推出「一日牧羊人體驗」。場長董玉文說，牧羊人體驗讓遊客學習放羊、收羊、趕羊技巧及餵食綿羊等，每梯次僅限20人，暑期17梯次都已成團，僅剩少數幾個名額，想體驗遊客報名從速。

而且清境觀光協會也在暑期推出「清境一夏觀星體驗」，暑期每個星期五和星期六晚上7時，將有觀星專車到各民宿接送遊客前往合歡山鳶峰地區，除觀賞壯闊、璀璨的銀河，還聘請專業老師解說星座，歡迎大家利用暑假上山避暑並觀賞浩瀚的銀河。

(中時 )