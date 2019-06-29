金門畜試所也是小小動物園，小朋友開心餵食馬兒牧草。（李金生攝）

走過1996台海危機的反空降堡，搖身一變為熱門打卡景點。（李金生攝）

青創朋友應邀展示他們在開發、創新產品的努力成果。（李金生攝）

楊鎮浯縣長開心品嘗農畜產加工製品，直說：「好吃！」（李金生攝）

楊鎮浯縣長開心品嘗農畜產加工製品，與青年朋友分享努力的成果。（李金生攝）

走過一甲子的金門縣畜產試驗所，以親子觀光牧場為發展目標。（李金生攝）

園區的特色打卡景點，讓人流連忘返。（李金生攝）

金門縣畜產試驗所在特色「酒糟牛」的基礎下，引進和培育高經濟價值的布拉安格斯牛。（畜試所提供）

楊鎮浯縣長童心未泯，帶領主管與小朋友開起兒童電動車。（李金生攝）

楊鎮浯縣長帶領鄉親和員工開心祝福，期待縣畜試所在下一個60年裡，再與慕名來訪的遊客共度美好時光。（李金生攝）

從軍管時期的學生遠足景點牧馬場，到今天的親子觀光牧場，金門縣畜產試驗所走過60個年頭，縣長楊鎮浯今（29）日帶領鄉親和員工開心祝福，期待它在下一個60年裡，再與慕名來訪的遊客共度美好時光。

該所在金門特色酒糟牛的基礎下，引進和培育高經濟價值的布拉安格斯牛，今天也同步為精心規畫的「布拉安格斯園區」舉辦熱鬧的啟用儀式，希望走過一甲子歲月的畜試所，為金門畜牧業再打開另一扇很有未來性的大門。

現場推出系列活動單元，特別是入口的畜試所「青草地」牛奶紙盒造型小屋和除役再利用的反空降堡，成為遊客打卡送冰棒的熱門景點，還有寫生比賽、DIY和兒童電動車餵養動物，讓近千位絡繹來到的大人、小孩，在牧草飄香的園區內有不一樣的遊憩體驗。

做為全島唯一迷你動物園，動物飼養區的孔雀、梅花鹿、水鹿、緬甸蟒、巴西龜、金門原種土雞、猴子、山羊、蘭嶼豬、駝鳥和2頭全島僅有的大水牛，更是小朋友爭睹的最愛，歡叫聲此起彼落。

今年度共協助21家青年餐飲業者及4位青農進行空間場域改造與美化、伴手禮開發及包裝設計等輔導工作的縣府建設處，也安排開設特色餐廳、咖啡館，或投入蜂蜜、香菇、蔬果等農業種植的青年朋友在場分享他們努力的成果。

(中時 )