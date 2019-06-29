從軍管時期的學生遠足景點牧馬場，到今天的親子觀光牧場，金門縣畜產試驗所走過60個年頭，縣長楊鎮浯今（29）日帶領鄉親和員工開心祝福，期待它在下一個60年裡，再與慕名來訪的遊客共度美好時光。
該所在金門特色酒糟牛的基礎下，引進和培育高經濟價值的布拉安格斯牛，今天也同步為精心規畫的「布拉安格斯園區」舉辦熱鬧的啟用儀式，希望走過一甲子歲月的畜試所，為金門畜牧業再打開另一扇很有未來性的大門。
現場推出系列活動單元，特別是入口的畜試所「青草地」牛奶紙盒造型小屋和除役再利用的反空降堡，成為遊客打卡送冰棒的熱門景點，還有寫生比賽、DIY和兒童電動車餵養動物，讓近千位絡繹來到的大人、小孩，在牧草飄香的園區內有不一樣的遊憩體驗。
做為全島唯一迷你動物園，動物飼養區的孔雀、梅花鹿、水鹿、緬甸蟒、巴西龜、金門原種土雞、猴子、山羊、蘭嶼豬、駝鳥和2頭全島僅有的大水牛，更是小朋友爭睹的最愛，歡叫聲此起彼落。
今年度共協助21家青年餐飲業者及4位青農進行空間場域改造與美化、伴手禮開發及包裝設計等輔導工作的縣府建設處，也安排開設特色餐廳、咖啡館，或投入蜂蜜、香菇、蔬果等農業種植的青年朋友在場分享他們努力的成果。
(中時 )
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