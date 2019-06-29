日本大阪G20領袖峰會經過兩天的討論，29日下午在友好和諧的氣氛下落幕了，會後發表了名為「大阪宣言」的領袖宣言，確認了自由公正貿易的重要性。「川習會」也為激烈的美中貿易戰暫時劃下休止符。

領袖宣言中針對貿易問題強調，「努力確保市場開放，實現自由、公平、無歧視、具透明度、可預測且安定的貿易及投資環境，國際貿易和投資是經濟成長、生產與創新、創造就業和發展的重要引擎。將努力確保公平的競爭環境，以營造有利的商業環境。」 惟今年的領袖宣言為顧慮美國，再度刪除「反保護主義」字眼。

宣言中也明確記載了，盡早改革世界貿易組織(WTO)；設定至2050年前要削減海洋塑膠垃圾為零的目標，同時確認了實現此一目標的對話框架，命名為「大阪藍色海洋願景」(Blue Ocean Vision)；通過日本提倡的「重視高品質基礎設施的投資」國際原則，以促進新興國家的永續發展；重新確認簽署國完全實施《巴黎協定》的約定，但也記載了退出巴黎協定的美國的立場。

峰會上也同意將打造促進數據自由流通，制定數據流通國際規則的「大阪框架（Osaka Track）」，並在7月舉行首次會談，著手制定大阪框架。

(中時 )