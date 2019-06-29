這個暑假不用飛到日本也能在大葉高島屋感受濃濃的日本風情喔！大葉高島屋「玩夏日本趣--啤酒浴衣節」6月28日到7月14日活動期間的每週五、週六、週日的下午4點至9點，於1樓戶外廣場祭出沖繩啤酒美食饗宴，邀您一起度過歡樂日本週。

在仲夏夜裡，除了在戶外喝啤酒吃美食以外，還有玩夏音樂季。有台灣與日本沖繩、東京、京都、大阪、靜岡等各地方流行音樂表演與日本傳統表演團體，搭配著音樂祭精彩演出，讓你享受玩味夏日日本祭典的趣味。

精彩表演包含有沖繩最美好樂團-琉球特派少女，與沖繩創作歌手、靜岡爵士鼓王、日本陶笛音樂家、東京二胡音悟空，以及7/6加碼邀請來自沖繩宜野座村的松田夢寶獅子太鼓團帶來沖繩傳統的太鼓與舞獅表演。7/13則有歡樂太鼓嘉年華，由台灣太鼓協會代表隊、鼓動豐華太鼓隊及沖繩EISA鼓隊，共同帶來精彩的太鼓交流表演。

日本浴衣節是活動的特色高潮。（吳家詮翻攝）

除此之外，還有沖繩人形偶文化展與琉球插畫藝術家-与儀勝之作品展可以欣賞。沖繩人形偶文化展更是首次來台展出，這次以皇室、鄉村、節慶三大主題展示人形偶，獨特且栩栩如生的人形偶展可千萬別錯過！豐富精彩的玩夏活動，邀你一起感受台灣與日本夏日慶典的多元與趣味。

據指出，活動現場備有日本與沖繩的特調啤酒與特色美食，仲夏週末來杯清涼啤酒，配上美味餐點，絕對是一大享受。活動期間在戶外美食饗宴活動現場消費不限金額，還可以參加親子浴衣體驗趣，戶外攤位單筆消費滿250元，再請您喝現打沁涼西瓜汁。

仲夏精彩表演有來自沖繩樂團精彩演唱。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)