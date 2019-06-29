第30屆金曲獎今(29日)將在台北小巨蛋舉行，除入圍者競爭激烈，紅毯部分也是一大看點，紅毯主持人由Dennis、瑪麗擔任，第一組踏上紅毯的便是典禮主持人Lulu（黃路梓茵），昨天后蔡依林宣布不走紅毯後，令人好奇將由鄧紫棋、言承旭、艾怡良、陳奕迅或他人擔任壓軸。

今年金曲獎頒獎典禮本身也是精采可期，除先前因林志玲閃婚話題不斷的言承旭也獲邀頒發最佳音樂錄影帶等大獎外，女子天團S.H.E相隔7年將再登金曲獎舞台開唱，而歌王、歌后陳奕迅、孫燕姿、鄧紫棋也受邀表演，蔡依林更將帶來32位舞者表演入圍兩項大獎的《怪美的》，超強卡司被譽為「史上最豪華表演陣容」。

此外，本屆金曲獎從入圍名單公布開始，就讓人興奮期待，蔡依林相隔4年再度問鼎金曲獎，這回一口氣入圍7項大獎，並將在歌后大獎部分與林憶蓮、艾怡良等勁敵廝殺，歌王部分則有李榮浩、謝震廷、ØZI等實力派歌手對決，競爭之激烈，未到最後揭獎階段，難以猜測獎落誰家。

(中時電子報)