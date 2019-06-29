南投縣政府觀光處表示，南投春遊自由行補助到6月底截止，春遊專案補助目前尚有近萬個餘額，每間訂房可折抵500元，還有補助資格的民眾，可盡速選擇來南投旅遊住宿，並請打電話洽詢有參加本專案的旅宿業者，網路訂房與住宿券不適用本專案，必須直接向業者訂房才有折抵。

觀光處並指出，南投春遊專案自4月起跑，民眾於星期日至星期四，入住參加專案的旅宿業，現場直接折抵住宿費，每間房由入住旅客其中1人提供身分證件給業者登錄，即可折抵房價500元。

縣府也提醒參加本專案的旅宿業者，請盡速向南投縣政府觀光處申請核銷，務必於7／31向縣府提出申請(郵寄者以郵戳為憑)，逾期不受理。

縣府表示，保守估計春遊補助專案估創造縣觀光產值約1億9仟萬元，團體補助共8佰萬元，各地旅行社報名踴躍，立即額滿，自由行補助2仟萬元，名額共4萬名，目前僅剩2成多餘額，約1萬個名額。

(中時 )