路口是車輛事故頻繁發生的熱點！台中區監理所及台中市交通警察大隊29日到高鐵台中站舉辦熱舞快閃活動，邀請大道國中管樂隊演奏輕快歌曲炒熱氣氛；弘光科大熱舞社也演出動感舞蹈，現場並出動可愛的警察吉祥物人偶現身宣導交通安全。

台中區監理所副所長馮靜滿表示，希望透過「高鐵快閃-交通安全花路米」快閃活動宣導交通安全，呼籲用路人行經路口要謹記「慢看停」原則。

高鐵台中站站長古李安也表示，將車站大廳化身為表演舞台，把交通安全觀念結合生動表演，以別開生面方式宣導交通安全，讓旅客在匆忙的行程中，就可感受與藝術不期而遇的驚喜。

活動由連續10年榮獲全國學生管樂合奏國中組特優的大道國中管樂隊開場，35名演出學生一連演奏「小小世界」、「櫻桃小丸子」及「戀愛ing」等多首輕快流行樂曲，不僅炒熱現場氣氛，吸引旅客目光。弘光科技大學熱舞社緊接著大跳交通宣導歌曲「路口慢看停」舞步，藉由熱情舞蹈提醒民眾路口交通安全的重要。

(中時 )