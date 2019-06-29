一名來自吉里巴斯的肺高壓孩子，某次轉介至台灣接受治療，飛機一升空，雙唇就立刻變黑，只能緊急迫降。醫師表示，機艙內氧氣濃度較低，患者會出現暈、不舒服的症狀，若計劃出國，需通過風險評估，且從短程飛行下手，一步一步來。

搭飛機是不少肺高壓患者的夢想，資深病友許大姐表示，自己的病情相當嚴重，每天都不曉得隔天的自己會在哪裡。目前的她，外出都需自備氧氣，購買了方便攜帶的設備後，現在已能到處趴趴走，去公園散步、接孫子回家，卻仍無法搭飛機出國。

馬偕醫院心臟內科主治醫師吳書豪表示，飛機升空時，氧氣濃度會下降。曾有研究找來一群病友搭飛機，在準備好氧氣供應的狀況下，多數病友都能承受2.5小時以內的短途飛行。然而肺高壓患者是否能搭飛機，仍需視病情嚴重程度而定。

馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳懿哲表示，肺高壓患者出國前，需通過風險評估，若每一個項目都處於綠燈，即表示狀況穩定。吳書豪提醒，搭乘飛機時，除需準備好證明書、多帶幾天的藥物、攜帶製氧機，也需備好電池，並向航空公司提出申請。出國時，先由短程的旅遊開始，如：日本、韓國，切勿一開始就飛往歐洲國家。

除了搭乘飛機，肺高壓患者進行休閒活動時，也需留意場合的高度。以登山為例，若高度介於1200-1500m，對病友較為安全。吳書豪表示，爬得越高，越容易缺氧，肺高壓患者若需登山，可選擇較矮的陽明山，並避開阿里山、合歡山等高山。

(中時 )