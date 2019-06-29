國民黨總統初選第二場「國政願景發表會」今在台中舉行，主題聚焦青年、社會、文化、教育。高雄市長韓國瑜在第一階段提及民進黨執政長照4大問題，包含服務不足、排隊困難、分配不均、財政不穩定，而如今65歲以上人口接近台灣的15％，2025年台灣65歲以上人口更會高達20％，因此長照要有一系列更積極作為，「讓政府照顧你的爸爸媽媽」。

韓國瑜接著提出，受薪階級未來一定要在長照上強制投保，65歲後用自我的基金50％來付，另外50％國民年金來付，所有65歲以上的老年人在長照方面不必擔心、猶豫。

他也提及毒品問題，指出毒品在10年來增長兩倍多，仔細觀察可發現已從蛋黃區往蛋白區蔓延，並且年齡下降；而如今台灣很多毒品都是海外製造，所以政府、行政院要有絕對的魄力向毒品宣戰。韓並以高雄市長身份強調，會正式向毒品宣戰，從今年暑假開始掃蕩毒品，絕對不能讓毒品進到校園，「這也是教育中我最關心的其中一環」。

另外，在文化產業方面，韓國瑜則建議未來總統，一定要創造亞太文化創意中心。他接著說，現在很悲哀的是，很多大陸、香港、澳門製造的電視電影，後製卻送到泰國曼谷，這是台灣人一定可以賺的產業，台灣有最強大的電視電影後製能力，居然賺不到，產業鍊沒辦法發展出來，所以未來行政院設立的亞太創意中心，50％培養下一代，50％做實務，要集中人才培育、做商品展示、市場開發等，這是文化上應該努力做的。

(中時 )