政治名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女挨告，經王小姐提供親子鑑定報告，證實王小姐的兒女都是與前夫所生，與韓國瑜沒關係。前外交官介文汲在臉書警告韓，這些都只能算是小打小鬧。「向來都在關鍵時刻擊敗國民黨的王金平及有兩千多億身家金主變事主的郭董，應該算還沒正式出重手呢。」

前外交官介文汲在臉書發文，韓國瑜有私生女的爆料案，經DNA鑑別，證明是一場誣陷，還給了韓清白。這種需要證據的事都敢憑一張空口亂咬，就不論許多其他更廉價更低級的打韓招式了。

他警告，但這些都只能算是小打小鬧。「向來都在關鍵時刻擊敗國民黨的王金平及有兩千多億身家金主變事主的郭董應該算還沒正式出重手呢。」這一對高手不出手則已，一出手一定是要對選情產生有利於己的結構性及本質性的改變。

介文汲說，從一個宣佈不参加初選仍四處趴趴走繼續競選活動，一個登記参加初選卻打死不簽選舉公約這兩件事來看，就啟人疑竇，令人十分憂心。與王同屬白派的高雄市議會副議長陸淑美頃突公開宣佈棄韓挺郭；另郭董不直接打韓但將挺韓的中天拚命抹紅往死裡打。「不難看出一個是從內部拔走韓營的支柱，一個是在消滅韓營的外部主力戰友。」

他分析，最怕的是在韓贏得國民黨初選後，倘王郭兩人相互呼應，以初選不公及高雄越鬧越大的罷免韓市長風潮為由，要求國民黨換韓，若所求不遂，兩人分別宣佈脫黨参選，甚或是宣佈搭檔参選。

介文汲最後說，「若問他們目的何在，那就是絕對不讓韓當選總統；類似事國民黨發生過多次，而這也不正是他們目前正在做的事嗎！」

(中時電子報)