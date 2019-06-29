國民黨總統初選第二場「國政願景發表會」今在台中舉行，主題聚焦青年、社會、文化、教育。高雄市長韓國瑜在第一輪發言重申，下一代孩子一定要培養中英文雙語教育，並抨擊民進黨這幾年暗中去中華文化，「小刀鋸大樹，一點一滴的割」，改變課綱「這不是很傻嗎？」

韓國瑜指出，如今大學文憑已變普及教育，含金量越來越低，所以整個教育、年輕人學用規劃，已經到了不能忽視的階段；另外在文化方面，台灣天空有3種國際的巨大文化不停旋轉，包含世界第一大經濟體、以美國為首的西洋文明，還有以中國大陸為主的全世界第二大經濟體中華文明，以及以日本為首的全世界第三大經濟體東亞文明。

他接著說，台灣把三大文化包容、吸收，再加上本土有豐厚的閩南、客家、原住民文化及來自各省眷村文化、新住民文化，讓台灣文化包容、宏大，但民進黨這幾年來暗中去中華文化，小刀鋸大樹、一點一滴的割，改變課綱，「這不是很傻嗎？」下一代台灣的競爭力在哪裡？

韓國瑜進一步強調，下一代孩子一定要培養中英文雙語教育，新加坡建國總理李光耀回憶錄中提及，他當新加坡總理幾十年，最困難的工作之一就是推動雙語教育，但將來若從教育文化著手，下一代台灣孩子用中文、全世界唯一的繁體中文走遍20％華人圈，也用流暢的英文走遍全世界80％，讓下一代孩子有最優秀的中文聽說讀寫以及流暢的英文，這才是負責任的教育，也才是能接受、包容各種文化，讓台灣的孩子有世界各種文化及本土文化激盪，有了立足點，下一代年輕人自然能出頭天。

韓國瑜也說，無論是教育或文化，台灣最自豪的是自由的環境，以及跟自由相對的民主，但民進黨執政3年來，「民主值得驕傲嗎？」民進黨執政搞東廠、鬥爭，以及搞不實新聞、打壓政敵，甚至封鎖新聞，自由、民主這樣高貴的價值，在民進黨執政3年來受到嚴重傷害，希望所有台灣鄉親都能關心民主發展，一定要群起群力遏止、警告、制止民進黨繼續傷害台灣民主，而最好的機會就是2020年，一定要集中所有力量讓不民主、反民主的民進黨下台。

(中時 )