高達600億元的台北雙子星投資案，因涉及國安疑慮，投審會今發文駁回；引發台北市長柯文哲不滿；蔡英文總統表示，「在這件事情上我們不會把國家安全當作幌子也不會任意解釋」，真的會認真小心守護國家安全。

蔡英文表示，國家安全跟主權意識本來無論哪個黨派，都應該要有的共識，國家安全本來就是很重要的，任何執政者都需要小心翼翼的守護的事情。

至於總統傳出下月出訪過境美國紐約及丹佛等地；總統表示，出訪的事情等定案的時候，會跟大家報告，「應該不會等太久」。

至於今上午總統在臉書發文，對於執政三年成績，蠻有感觸，也感謝林全、賴清德及蘇貞昌等三位前後任行政院長；總統說，那段時間以來，為了讓國際上對台灣比較負面評價的標籤拿掉，盡了很多力量，執政團隊或組織，或者產業從業人員，都非常盡心盡力配合，才有今天的成績。

她說，無論是歐盟把台灣從稅務名單中，或者漁業黃牌被拿掉，還有被列為操縱匯率國家的觀察名單被移除，至於現在挑戰口蹄疫疫區名單能移除掉，還有洗錢防制，拿到有史以來最好成績，都是大家共同努力，不只對產業國際競爭力有正面效果，對整體國家情向也是很好的事情。

在台美成果上；總統說，這幾年台美關係持續進展，也非常感謝美國行政立法部門都有很多好的具體的決議與方案，讓台海穩定可以確保，也確保區域和平，她在這裡也要對美方表達感謝之意。

(中時 )