小型的德國高級工程車，成為孩童最熱門玩樂工具。（程炳璋攝）

暑假來臨，夏日該帶小孩去哪避暑成為家長困難抉擇，有百貨業者在請韓國設計師在館內打造建築主題樂園，300坪展場供小孩安全玩樂，當個小建築師體驗建築樂趣。

韓國設計團隊打造的「建築樂園」，去年在台北、高雄都創下一萬張門票的銷售佳績，今年夏天首次到台南開展，在新光三越中山店13樓，用巨型積木設計出密道、球池、小型礦工車與創意建築，立刻吸引家長關注，5月開賣的早鳥預售票即賣出5000張。

這場韓國設計師布置的「共築童樂館」，是專為2歲至12歲孩童設計的主題樂園，以大量無毒的PE材質打造多種遊戲區，現場還有小型的德國高級工程車，成為孩童最熱門玩樂工具。

百貨業者在館內打造大坪數樂園，提供家長在暑假期間溜小孩的避暑勝地，放心讓小孩在樂園內盡情玩耍，在炎炎夏日中度過一天。建築樂園開展自即日起至9月1日止，家長與小孩兩人一組，憑購票入場。

(中時 )