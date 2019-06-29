天使29日敗給運動家，但「大谷一刀流」非同凡響，大谷翔平單場3安猛打賞，他的打擊率已經衝破3成(0.301)。加上聯盟第一戰將卓奧特(Mike Trout)熄火，打擊率跌至0.298，大谷翔平的打擊率暫時位居天使打線之冠。

大谷此役擔任第三棒DH，首次打擊失手，不過後面3次都擊出安打。4局下他在兩好零壞時打到一顆變速球上壘。6局下，大谷糾纏到滿球數，最後把一顆偏高外角速球推打成反方向安打。而且該局除了大谷與普侯斯(Albert Pujols)之外，其餘打者全被三振。

第8局運動家派出左投布許特(Ryan Buchter)對付大谷，狡猾的大谷壞球全都讓過，好球破壞成界外，形成滿球數。憤怒的布許特用直球鑽內角，被大谷拉到右外野平飛安打，而且是二壘打。大谷的推打和拉打都相當了得，力量奇大，有時候還可把外角球拉打回來，不僅投手難以閃避，守備佈陣也對他無效。

運動家左投王維中在第7局上來對付左打強棒拉史泰拉(Tommy La Stella)，幾乎將他三振，可惜兩好球時被他敲安上壘。下一棒是右打的卓奧特，所以王維中又被換下，他總共5球有4顆好球。運動家終場以7-2擊敗天使。

(中時電子報)