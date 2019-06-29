國民黨總統候選人政見發表會今天進行第二場，國政提問第一題詢問參選人《勞基法》與勞工權益，高雄市長韓國瑜提到自己六年前接任北農總經理，掌握「心對心」的要訣，發自內心愛護勞工，讓勞工感受到老闆的好。

提問人國民黨文傳會主委程美華詢問：「蔡英文總統就任以來一例一休兩度修惡，造成勞資對立，罷工頻傳，嚴重社會問題，您當選總統將如何維持勞資和諧保障勞工權益？」

韓國瑜說，人跟人交往有三種，分別是嘴對嘴、心對嘴、心對心，這三種模式帶來的勞動生產效率會不一樣。六年前他接任北農總經理，掌握著「心對心」的要訣，像是選在二月與九月發獎金，讓員工有前繳交孩子的註冊費，員工都感動得不得了。

他又說，北農員工長期沒讀書，他每月選一本好書，除了讓他們每天面對「蔬香」，也沈浸在「書香」；員工要讀研究所，北農也幫忙付學費。我們對勞工越好，他心受感動，就會有更好的回饋，

愛護勞工要發自內心，真正的愛勞工，未來勞資和諧會越來越棒。

鴻海前董事長郭台銘指出，如果政府能好好拼經濟，讓公司好好賺錢，怎麼會有低薪問題？其實都是分配問題。他又批評蔡政府修《勞基法》天怒人怨，老闆、員工、社會三輸，他黑手出身、白手起家，知道從無到有要有哪些過程，「修法也須要懂產業，立法委員沒進過產業也怎麼懂得修法？我當總統這法一定重修！」

前新北市長朱立倫說，他做過16年地方首長，強迫大家一例一休就是箝制大家發展，放寬彈性才是務實可行。孫文學校校長張亞中也表示，民國73年通過的《勞基法》好像以為適合所有行業，但經過幾十年了，現在服務業占ＧＤＰ超過六城，真正到工廠上班的不多了，他認為應改變《勞基法》全體適用的看法，訂定針對各別行業適用的《勞基法》。

前台北縣長周席委則批評，蔡政府鎖國政策．外資不進來、能源不安定、政治不安全，其中外資不進來這才是問題根源。如果老闆可以賺錢，勞工就能多領薪水，政府要幫助老闆多賺錢的機會，幫助勞工有多賺錢的能力。他強調，政府能做的事情非常多，但不要犯了民進黨鎖國錯誤。

(中時 )