台南市出現首起本土登革熱病例，永康區甲頂里37歲男性，無出國旅遊史，亦無高雄市活動史，6月22日出現發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，23、24日陸續至北區診所就醫，因症狀未改善，26日改至中西區診所就醫，27日晚上四肢出現紅疹，28日再至診所就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，通報衛生單位，防治中心今天檢驗確診為登革熱第二型。

台南市登革熱防治中心指出，這名男性主要活動範圍於住家、東區東門里、北區和順里及合興里共3處工作地，另固定於中西區城隍里健身中心運動，近期無出國亦未到高雄市活動，研判社區中已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。

台南市登革熱防治中心籲請永康區甲頂里民、東區東門里、北區和順里、合興里及中西區城隍里眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫，進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊史並加強通報。

永康區公所今天立即開設三級指揮中心並召開防疫會議，由區長張睿民主持，台南市黃偉哲市長、防治中心陳怡主任、疾病管制署南區管制中心李翠鳯主任、國衛院國家蚊媒中心黃旌集博士及相關人員亦參與，針對此個案依規定之標準作業程序進行全面防治工作，30日上午將完成住家周圍環境及工作活動地戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施，根除可能孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除。

由於台南已出現第一例確診病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間。

(中時 )