高雄市登革熱疫情高雄市防疫現狀；行政院長副院長陳其邁受訪表示，希望市政府把所有精力聚焦在這件事情。

陳其邁說，高雄登革熱行政院全力支援，相信蘇院長想提醒高雄市長韓國瑜，必須把精神放在登革熱上，中央的支援跟中央的協助絕對是沒有問題的。

被問到高雄發起連署罷免韓國瑜；陳其邁說，他不是很清楚這個活動，不過是民間的很多團體共同發起，其實對象應該是韓國瑜市長，應該把高雄市民的聲音聽進去，現在登革熱嚴峻，都顯示疫情還沒辦法得到控制，所以還是要花時間在防疫工作，不要三天兩頭往外跑、造勢、做這一山看那一山，在外面趴趴走，為了登上權力高峰，市民當然會有點不是滋味。

他說，市長還是要多留在高雄顧好一情，這比較重要，如果市政做得好，自然而然大家會支持她，疫情如果四處亂算，當然會引起，勸他回頭是岸，把高雄顧好。

被問到，韓國瑜把民進黨過去招商成果當成自己的政績；陳其邁說，市政勢一棒接一棒，韓市長推動觀光，不就代表高雄很迷人嗎，不要有過多的藍綠意識形態，尤其是招商。他比較遺憾的是，橋頭科學園區很多應該配合事項，包括區段徵收、都市計畫變更，都是中央地方必須充分合作，高雄作為他的故鄉，韓市長或者中央都會通力合作。

他說，幾個大廠國巨、日月光我們都在用地、未來投資方案，他們都有深入了解，未來希望高雄市政府能配合的事情。另外他也責成內政部與科技部要全力加速科學園區興建的進度，希望也能配合中美貿易之間的摩擦跟台商回流，讓這些中小企業大企業。希望加速讓這些國際大廠往高雄移動。

他表示，但現在高市府似乎都在忙選舉，有些局處長辭職返鄉參選，市長一天到晚在外地趴趴走，讓人很擔心。有些招商工作是很基礎，要持續努力的，希望韓市長，提醒韓注意一下。

(中時 )