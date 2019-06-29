美國總統川普在出席20國集團(G20)領袖峰會後，離日前在大阪市召開了記者會，他雖堅持己見地表示，「《美日安保條約》不公平，但也表示，完全沒有考慮要退出安保條約。

川普在記者會上表示，「若日本受攻擊，我們必須守護日本，但他們不需如此。我們救助日本，日本也應該救助我們才是」。川普在2016年美國總統大選時，以及這次赴日前接受美國媒體採訪時都提起過同樣的論調。

(中時 )