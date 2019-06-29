國民黨總統初選今辦第二場「國政願景發表會」，高雄市長韓國瑜在第一階段表述時先是自嘲，自己62歲有3個孩子，卻因為選舉抹黑，現在女兒韓冰不是自己生的，外面還生了一堆孩子；他接著說，選舉到了什麼抹黑情況都有可能，大家都要做好心理準備，可能一夜間不知不覺外面生了很多孩子，但「選舉不是這樣，這是錯的，無端抹黑、造謠、抹黃、抹紅，非常沒有意義」。

韓國瑜接著表示，18歲當兵前，自己非常瘦小，營養不是很均衡，對很多事情害怕恐懼，膽子小到冬天怕冷、夏天怕熱、白天怕窮、晚上怕黑，但18歲後接受軍事訓練，說實在的什麼都不怕，有中心思想、強壯體魄、正確的方向，接下來40多年不管是就業、就學、成家闖蕩也從沒怕過，但現在卻開始害怕，怕下一代的前途及國家未來，「真正開始害怕，這個怕是基於大愛而非小愛」。

他回憶，20多歲讀大學時騎著野狼摩托車，晚上10時當警衛、早上6時下班，一個月薪水一萬二，8時再去讀大學，苦得不得了，每天都睡眠不足，「大家看我禿頭就知道，當時我頭髮開始掉了」，但自己知道未來會比現在好、明天會比今天有希望，長輩打了非常好的基礎，所以大家認真讀書、工作，十大建設如火如荼，台灣是亞洲四小龍的老大，新加坡、香港、南韓完全追不上。

韓國瑜說，曾幾何時如今已5、60歲，現在的台灣是什麼樣子？對得起下一代嗎？看看香港的國民所得將近6萬美金，還有新加坡6萬美金、澳門8萬美金，南韓也超越台灣，「我們5、60歲能留在這世界還有多少年？要幫下一代打下什麼基礎？」

「若我們沒辦法幫台灣這環境做好，沒辦法幫下一代2、30歲的，奠定良好基礎，我們充滿羞恥、不光榮」韓國瑜說，台灣、中華民國不能再這樣繼續下去。他並指出，南韓首爾年輕人喊出「5拋」，代表了廣大年輕人心聲，令人沈痛，要拋棄愛情、婚姻、父母、房子、希望，接下來年輕人要怎麼辦？台灣年輕人會非常辛苦。

(中時 )