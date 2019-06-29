長榮罷工多數會員同意協議方案，罷工可望落幕；行政院副院長陳其邁受訪表示，希望未來勞資雙方能針對勞動條件能有更好的溝通，讓勞資更和諧。

陳其邁說，剛剛收到投票結果的通知，接下來就是團體協商，希望勞資雙方儘速讓整個罷工落幕，恢復整個航空運量，畢竟7月開始就是暑假，有很多旅遊與商務往來的事情非常頻繁。

(中時 )