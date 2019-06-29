長榮罷工可望落幕 陳其邁：盼勞資更和諧 17:102019/06/29 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮罷工多數會員同意協議方案，罷工可望落幕；行政院副院長陳其邁受訪表示，希望未來勞資雙方能針對勞動條件能有更好的溝通，讓勞資更和諧。 陳其邁說，剛剛收到投票結果的通知，接下來就是團體協商，希望勞資雙方儘速讓整個罷工落幕，恢復整個航空運量，畢竟7月開始就是暑假，有很多旅遊與商務往來的事情非常頻繁。 (中時 ) #長榮 #罷工 #陳其邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院定調 長榮應負補償責任 04:102019/06/25 財經要聞 空服員要三寶 工會律師：不予理會無違法問題 14:582019/06/25 生活 回鍋高雄呼聲高？陳其邁回應遭一語狠譏 13:422019/06/25 政治 專家傳真－如何從長榮罷工事件 釐清利弊得失 04:102019/06/26 財經要聞 專家傳真－儘速制定公用事業罷工預告機制 04:102019/06/26 財經要聞 自己種下的罷工惡因 自己救 04:102019/06/27 時論廣場 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 罷工未受大眾認同 桃機外籍主管：正當性不夠 21:492019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 學者籲長榮展現氣度重啟協商 讓罷工儘早落幕 11:432019/06/28 生活 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 謝龍介驚爆：韓粉手機被掌握？ - 政治 宅神稱吳子嘉另有目的 網驚：吳有這麼聰明？ - 政治 韓贏初選韓黑崩潰？網諷：「藍營會崩潰」 - 政治 議員PO高雄天坑照 興奮這條路要重鋪了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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