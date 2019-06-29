韓國女星全美善今（29）日被發現在韓國全羅北道一間飯店過世，震驚韓國娛樂界，但她4天前才出席主演的電影《國之語言》發表會，甚至笑得燦爛還比出手指愛心，還無心情不好等輕生跡象。

《擁抱太陽的月亮》女星全美善今日驚傳輕生過世。（圖／翻攝自韓網）

曾參演過《擁抱太陽的月亮》、《一絲的純情》、《魔女寶鑑》、《請回答1988》、《雲畫的月光》等夯劇的全美善，在演藝圈人緣相當好，如今傳出過世消息，享年48歲讓不少藝人都相當吃驚，尤其是她4天前才出席電影發表會，甚至許久沒接演電影的她，再次和宋康昊、朴海日繼2003年電影《殺人回憶》後再度合作，也表示相當開心。

沒想到卻在今天傳出過世消息，也讓不少韓國藝人紛紛弔念震驚，與她一起合作過的女團Brown eyed girls成員Narsha也表示，「我非常難過，她是一個非常好的演員，個性也非常的好。」

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