華航經歷兩次重大罷工，對空服員及機師有所退讓，拉高的薪資成本，重擊華航財務結構。(圖/中時資料照)

今（29）日空服員罷工進入第10天，罷工聖經第一條速戰速決地拿下灘頭堡，演變成最不堪的持有戰。工會為何一登場就氣勢節節敗退及長榮航堅持不退理由，一切細節就藏在華航財報裡。華航2016年對空服員退讓，薪資費用暴增21億元，這還不包括今年2月機師罷工成功的費用。

工會與長榮航協商20幾次，陸續協調出每月保障最低飛行時數60小時及改善過勞航班等，惟就在後續八大議題上無法獲得共識，20日工會宣布罷工。

長榮航在空服員進行罷工投票及勞資協商時，不斷釋出一旦進入罷工，公司就不退讓。雙方僵持不下，罷工持久戰策略，讓工會節節敗退。

長榮航為何不願意將空服員外站津貼從每小時90元一舉提高至150元，最關鍵數字密碼是華航薪資暴增21億元。

2016年6月華航空服員罷工成功，答應將外站津貼從每小時2美元提高至5美元等要求，其中外站津貼2016年7月1日先給4元美金，2017年五一勞動節調成5元美金，答應空服員的要求至今，壓得華航財務喘不過氣。

2018年華航薪資費用（薪資費用、勞建保費用、退休金費用、其他員工福利費用）已高達215.41億元，較2015年未罷工前194.42億元，成長了10.76％，薪資費用增加了20.99億元，逼近21億元的數字，這還不包括今年2月機師罷工後的薪資增加部分。

長榮航內部勢必將華航2016年至2018年財報研讀過，並試算過若提高至150元會造成怎樣的後果，是長榮航堅持不接受外站津貼一舉提高至150元的最主要理由。

華航兩次罷工，向空服員及機師低頭，折損了兩位歷任董事長孫洪祥及何煖軒大將，其背後因素有政府介入。

長榮航董事長林寶水及總經理孫嘉明則有董事會支持，堅持不退就是長榮集團態度，長榮航講求的是企業永續經營，控制營運成本是長榮集團的強項，在不嚴重影響財務結構下的方案，長榮航是可進行調整的。

(工商 )