3樓還有東部圖書館獨有的「直播室」，提供專業棚燈、攝影機及剪輯設備，現拍現剪，做好的影片就可以直接上傳網路。（花蓮市公所提供）

花蓮市立圖書館歷時2年升級改造，今天以書香卓越典範館正式對外開放。（花蓮市公所提供）

花蓮市立圖書館歷時2年升級改造，今天以書香卓越典範館正式對外開放，硬體設備升級、外觀拉皮，也在3樓新增直播室、創客教室，讓圖書館不僅是安靜的閱讀環境，也提供鄉親實踐腦中想法的場域。

今舉辦揭幕典禮，包括花蓮縣長徐榛蔚、教育部終身教育司副司長顏寶月、國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人參與，顏寶月致詞表示，圖書館不只是提供閱讀的書香，更能讓使用有更多的idea可以發揮，這也達到激發靈感創作的教育目的。

花蓮市立圖書館已有40多年歷史，2015年獲選「書香卓越典範圖書館」，同時獲教育部「閱讀空間改善計畫」，連同中央、地方政府補助經費，加上所內工程款，總計斥資2700萬元為市圖大改造，升級貨真價實的「市圖2.0」。

全館分為地下1層地上3層，總坪數為500多坪，並新建電梯，地下樓為自習區及罕用書庫密集區，1樓設有親子暨多元文化閱讀區、資訊檢索區、新書展示區、一般報章雜誌閱覽區、綜合服務台，2樓打造地中海風、日式風、客家風等閱讀角落，3樓做為自造者教室（創客空間），結合智慧教育中心師資，開辦創客體驗課程。

此外，3樓還有東部圖書館獨有的「直播室」，提供專業棚燈、攝影機及剪輯設備，現拍現剪，做好的影片就可以直接上傳網路，目前開放民眾免費預約使用；館內還有，國立台灣圖書館有計畫與花蓮市立圖書館合作設置「身心障礙區域資源中心」東部據點，執行「強化身心障礙者數位圖書資源利用計畫」。

市長魏嘉賢指出，重新開館啟用的花蓮市立圖書館，提供全方位更多樣性的服務功能，開館時間除周一休館外，其餘時間從上午8點半到晚上8點半，中午不休息。

(中時 )