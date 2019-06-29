Lulu為金曲瘦了不少。(廖映翔攝)

Lulu 黃路梓茵今晚獨挑大樑主持金曲30頒獎典禮，稍早她更以一身蕾絲透視褲裝性感為星光大道打頭陣，被誇獎好像變瘦了，讓她樂不可支，開心表示達到目的，但也坦言因為緊張瘦很多，前天衣服還重改了一次。

而Lulu這次為金曲30走備而來，開心透露身上配戴珠寶價值高達1700萬台幣，連褲裝背面都藏著小心機，透視效果讓性感指數又加分！被問起前晚睡得好不好，Lulu不改傻大姐個性，笑說睡很好，但其實早上她才被嚇醒3次，原因竟是覺得有大事要發生，怕睡過頭。

對於Lulu獨挑金曲主持大梁一事，她的師父黃子佼透露Lulu為此特地約他吃飯，他在2.5小時的聚會中鼓勵又恐嚇，聽她分享金曲的準備方向，他沒有給太多建議，希望她能做出「Lulu style」，只強調4字建議：「當機立斷。」不只Lulu緊張到嚇醒3次，連黃子佼也為她做惡夢，夢到Lulu獨自開場45分鐘一直不下台，他素顏在後台，又不能衝上台揍她，只能台下乾著急

(中時電子報)