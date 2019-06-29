台中市動物保護防疫處打造以動物為主題的「蹓蹓市集 66 bazaar」，29日在中興一巷綠光計畫繽紛登場，聚集關心與友善動物的文創攤位，將動保理念運用創意融入作品中，化為各種可愛文創商品，還有來自朝陽科技大學動保社的可愛浪浪們在現場等待送養，宣導「教養不棄養」觀念，文創、動保、友善自然一次全打包。

動保處指出，現場許多攤位都長期關心動物議題，運用自身專業能力為動物和環境努力。台灣流浪兔保護協會致力於流浪兔的救援及送養，除讓浪兔找到新家，也讓民眾了解兔子同樣面臨衝動飼養及棄養問題；「為了海龜」推動環保吸管以減少塑膠吸管的使用，讓海洋及海洋生物不再受塑膠汙染所苦；「攜旺咖啡」以教養不棄養為理念，協助收容所動物重新適應家庭生活。

動保處表示，蹓蹓市集現場也規劃動保闖關遊戲，讓現場民眾以趣味方式了解動物保護及友善動物的理念，盼將動保理念落實在生活當中，而不只是口號。

(中時 )