新北小小消防營開跑（吳家詮翻攝）

為讓小朋友歡度快樂暑假，新北市小小消防體驗營活動今天展開，同時新北市消防局與國內知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT跨國聯名合作，推出限量版潮T250件，作為愛心義賣

小小消防體驗營設置許多有趣的關卡，寓教於樂，提升小朋友學習之興趣，讓小朋友於闖關遊戲中學習到相關防火防災知識，而今天參加活動的小朋友，身上都穿著一見設計新潮，寫著「火消魂」的T恤，在活動場地格外顯目。

小朋友身上穿著協辦單位贊助的黑色潮T，寫著「火銷魂」格外搶鏡。（吳家詮翻攝）

小朋友身上穿著協辦單位贊助的黑色潮T，寫著「火銷魂」格外搶鏡。（吳家詮翻攝）

新北市消防局說，這款潮T是繼2009年推出消防形象月曆，在臺灣率先以消防猛男與消防英雄為主題，打造行銷亮點之消防機關之後，為有效提升消防人員形象，這次透過結合異業品牌形象，推出具有現代時尚感的潮T，改變民眾對機關既有印象及規格感。

據指出，STAGE創立於2006年，以街頭流行服飾起家，進而延伸至多種創意配件及生活用品等，以原創與突破為設計理念，在無設限之創作潮流方向下，打造多元商品;這次黑色潮T上的HIKESHI是指江戶時代的消防員組織，被認為是英雄和象徵日本的精神。

由於江戶時代木造房屋比鄰而居，為了應對頻繁火災，故成立消防組織，而擁有滅火技巧及團隊紀律團隊稱為火消，「火消魂」品牌即是採用日式特色及俱辨識度之單品樣貌，產品系列講述日本時尚和精緻故事。

STAGE及火消魂除了協辦贊助50名參加小朋友之「消防員限定款T恤(童裝版)」，體驗營外，還特別挑選一款作為『愛心義賣款』，限量250件，自今(108)年7月1日起進行網路義賣，並將義賣金額全數轉換成救護器材，捐贈新北市政府消防局，透過公益限量活動，將「安全」推廣至社會每一個角落，也邀請大家一同來共襄盛舉。

換上消防裝，小小打火兄弟體驗中學習消防知識。（吳家詮翻攝）

新北市小小消防營開跑，小朋友聽得津津有味。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)