▲志工們歡欣在中榮埔里分院完成蜜源植物種植，除增加蝴蝶棲地，並營造美麗空間景觀。（新故鄉提供）

▲埔里鎮蜈蚣社區在志工眾志成城下，活動中心旁空地也完成蜜源食草種植，未來將成招蜂引蝶的口袋公園。（新故鄉提供）

埔里昔日有「蝴蝶王國」之美名，地方各界為再造蝴蝶棲地，埔里鎮蜈蚣里社區及台中榮總埔里分院，今29日動員20餘位志工，一起種下700多棵蜜源植物，希望能讓社區及院區再現彩蝶飛舞的景象。

新故鄉文教基金會啟動的「埔里蝴蝶森林公園」計畫，今年預計在大埔里地區種下3000棵蜜源食草，已有近10處社區及私人農場報名參與，蜈蚣社區及台中榮總埔里分院為第1波大型種植行動，希望增加蝴蝶的棲地，營造美麗的空間景觀。

中榮埔里分院種植地點在入口滯洪池旁的空地，臨近馬路及休閒涼亭，是醫院的門面，也是病人及家屬散心的地方。院長徐慰慈表示，希望能結合社區的力量，將空間活化，打造一個院區病人及社區鄰里都可共享的休閒園地。

種植行動今在暨大彭國棟老師指導下，由蜈蚣里長黃美玉及社區熱心志工，加上新故鄉基金會、埔里分院的同仁總共20多人，在原本單調的空地上，打造出兩個美麗花圃，並沿著滯洪池的欄杆種下成排的蜜源植物加以美化。

植栽包括高士佛澤蘭、繁星花、射干、火筒樹、長穗木、大王仙丹……等鮮豔亮麗、人蝶都愛的花卉，一種完馬上就有蝴蝶來吸蜜了，讓經過的病人及家屬充滿驚喜。

院方說，日後等這些蜜源更加繁盛，將帶給病人及家屬更多的喜悅。醫院種植完成，志工們又轉往蜈蚣社區活動中心旁空地，接續打造社區的口袋公園。黃里長表示，去年已種下第一波蜜源食草，招蜂引蝶的效果迷人，今年再接再厲，而且透過種植行動也凝聚了社區居民的心，大家更愛護這個充滿蝴蝶的社區。

生態專家彭國棟老師也表示，類似的社區型蝴蝶公園愈來愈多，人與蝴蝶的互動愈頻繁，賞蝶、護蝶就會變成日常的生活文化，大埔里蝴蝶森林公園的理想就更接近了。

(中時 )