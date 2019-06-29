張育成在美國闖蕩邁入第6個球季，終於在29日升上大聯盟展開處女秀，而近2年老婆綾綾的陪伴是他最大的支柱。當張育成收到升大聯盟的消息後，綾綾也開6小時長途車程趕往巴爾的摩見證關鍵時刻，綾綾在臉書上分享這份喜悅，也難得讓台灣球迷了解旅美球員以及另一半的辛酸過程。

張育成自去年就晉升到3A，去年打秋季聯盟表現非常出色，再加上今年初印地安人大聯盟選手有人受傷，當時被認為是張育成「能站上大聯盟開幕賽的好時機」。可惜春訓尾聲因揮棒傷到筋，綾綾形容「手指連彎都沒辦法彎」，沒多久就遭到球隊下放。

不過張育成不因此而沮喪灰心，反而積極治療、復健，每當綾綾心疼問起傷勢時，張育成總是說，「很好，沒事。」今年4月底張育成又有傷勢，要到克里夫蘭的醫院給大聯盟的隨隊醫生做檢查，但因球隊翻譯不在，綾綾也馬上放棄和朋友的約，從哥倫布開車2小時趕到張育成身邊，和他一起看診，幸好結果很順利，張育成也於6月中重返3A進行比賽。

這次張育成終於收到升上大聯盟的通知，綾綾回想當時的情況，「育成瘋狂連續播電話給我，當時我正在準備行李前往紅人隊3A客場，育成告訴我，老婆不要來客場了！我很傻眼說蛤！為什麼？他很開心跟我說，我要去大聯盟了！」綾綾看了機票發現價格太昂貴後，選擇和朋友一起開長途車到巴爾的摩，凌晨6點就從哥倫布出發，開了6小時才見到張育成，並在場觀看他的生涯初登板。

綾綾形容，「這一切發生的好快，我到現在還沒辦法消化，但是我好開心， 因為育成做到了，這一路真的很辛苦，我才跟快兩年而已，我就已經能深深體會育成的壓力！」而這一切都只是開始，張育成接下來將要開始另一段挑戰。

(中時電子報)