桃園市空服員職業工會會員到市府挺工會幹部。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會理事長趙剛現身，將代表簽署團體協約。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會罷工10天終於落幕，工會理事長趙剛終於現身，他表示，罷工投票票數若公布恐造成更多紛擾，就尊重最終民主決定，大家都往同方向角度去做就對了，而除了12名幹部外，約有2台遊覽車的空服員也到市府，大喊「會員支持幹部」。

趙剛表示，勞方已經是出很多的善意，希望資方不要錙銖必較，不要去對會員或幹部秋後算賬，希望團協能簽代表雙方應該再攜手合作走下去，若能有共識簽約，就代表繼續走下去。

而發放三寶或拆帳棚，趙剛表示，既然能夠簽下協議，代表能夠合作，當然是愈快愈好，而後續不會做不幹任何其他手段或不光彩的事。

趙剛表示，所有的細節包括宣布罷工解散，都還要再討論，而不希望這次會議（指28日與資方會面）不會再成為另一次協商，而跟長榮公司董事長林寶水溝通討論，既然已經講出明確條件，不會推翻反悔，而這次簽約若資方沒刁難就繼續下去，若刁難我們也會有因應。

工會副祕書長周聖凱表示，這次過程都是流淚流汗換來的，若資方想在團體協約上占便宜，工會的罷工繼續，強調每一條都是底限，每一條不能退 若公司要秋後算帳以及和平義務上逼工會放棄繼續戰鬥的權利，工會不會退讓。

(中時 )