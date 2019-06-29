全國中等學校暨大專院校國武術錦標賽，29日在中興大學體育館熱鬧登場，包含套路及散手兩大種類，套路包含長拳、棍術、刀術、劍術、南拳、南棍、太極拳、對練等，流派眾多；散打則運用武術中的踢、打、摔等攻防技法，展現武術對弈力與美，賽事將選拔出世界武術錦標賽中華代表隊選手。

台中市政府運動局主任秘書吳國珉表示，習武一途永無止盡，各家流派多如繁星，勉勵在場的選手能在一次次訓練中，砥礪自己、突破自己，才能有所收穫、創造佳績。

中華民國國武術總會理事長楊美蓉表示，為使全國選手相互切磋，提高實戰經驗並從中學習，中華民國國武術總會盡力籌辦各項賽事，也辦理相關講習、籌組代表隊出國參賽，希望武術運動更加普及，為我國未來培育更多優秀選手。同時也期望藉由比賽帶動武藝與文藝交流，讓體育與人文發展相輔相成。

運動局說明，市府會全力推廣各項運動賽事，營造優質友善運動環境，也規劃建設國民運動中心、兒童運動中心等，以打造活力、健康的城市為目標。

(中時 )