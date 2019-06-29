用腳旺台灣大手牽小手公益親子健行活動吸引1200人，沿著百果山的產業步道走，遊覽百果山探索樂園。（吳敏菁攝）

用腳旺台灣大手牽小手公益親子健行活動吸引1200人，沿著百果山的產業步道走，遊覽百果山探索樂園。（吳敏菁攝）

用腳旺台灣大手牽小手公益親子健行活動吸引1200人，沿著百果山的產業步道走，遊覽百果山探索樂園。（吳敏菁攝）

旺旺中時媒體集團舉辦29日在員林百果山舉辦「用腳旺台灣」大手牽小手親子健行活動，一早就聚集1200名民眾，沿著百果山風景區的產業道健走，深入百果山的地方產業和自然風光，走進百果山探索樂園，和恐龍們打招呼，品嘗在地蜜餞，感受土地的多采多姿，走出健康與活力。

「用腳往台灣親子健行活動」已經邁入第10年，深獲喜歡，每場報名非常熱烈，已經形成品牌活動，29日登場健行路線環繞著新舊百果山3個社區，從索樂園大門前報到後，沿著出水巷往百果山著名的幸福溜滑梯前進，經廣天宮、湖水路產業道後，轉進可觀賞高鐵列車高速雙向進出的祕境，進入果樹林立小徑到「百果山探索樂園」參加摸彩，「侏儸紀公園」主題各類活動設施也讓大夥玩得不亦樂乎。

抽獎更帶來驚喜連連，幸運兒南投市吳先生表示，平常就喜愛戶外健走運動，特別報名百山健行，就是想找回自己孩童時記憶中滿山的水果和家家戶戶製作蜜餞的百果山印象。

探索樂園副總經理楊椀婷表示，樂園進駐百果山將滿3周年，連續3年配合舉辦用腳旺台灣健行系列活動，百果山風景區對很多四、五年級生來說是難忘回憶，整修風景區，進駐重探索樂園就是希望把這份美好記憶接續下去，透過健行活動讓民眾帶著家人、孩孫們一起重遊舊地，發掘百果山更多的美。

(中時 )