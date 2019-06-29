穿紅衣、拿國旗，苗栗韓粉蓄勢待發準備北上新竹挺韓。（巫靜婷攝）

苗栗縣韓國瑜後援會29日成立，千份米苔目、仙草被韓粉一掃而空。（巫靜婷攝）

苗栗縣韓國瑜後援會29日成立，千份米苔目、仙草被韓粉一掃而空。（巫靜婷攝）

花蓮玉石業者製作韓家軍玉珮，刻上對韓國瑜滿滿的寄望。（巫靜婷攝）

苗栗縣挺韓後援會29日在頭屋文德宮前廣場舉辦千份米苔目造勢活動，現場約300名韓粉共襄盛舉，主持人頭屋鄉民代表江貴熙表示，這場活動是為30日新竹造勢大會暖身，讓不克前往的韓家軍與長者也能感受造勢氣氛，喊出「電話民調唯一支持韓國瑜」口號，呼籲選民不做批判，成為挺韓最強後盾。

活動現場有紅豆餅、青草茶等攤商贊助，另有遠從花蓮來的玉石業者參加，推出由墨玉製成的韓家軍玉珮，正面刻有「韓家軍」字樣，背面則刻上韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，業者表示，這句口號貼近民意最具代表性，一路從花蓮出發跟隨挺韓大會，30日也將抵達新竹場替韓助陣。

前頭屋鄉長徐月蘭到場力挺，她指出，政府用國家機器打壓韓國瑜，韓粉不離不棄已厭倦兩黨惡鬥，而韓接地氣讓庶民有希望，身為總統要能苦民所苦，當政府不落實中華民國憲法，破壞國家制度，選民會用選票證明誰才是最適合的人選。曾赴大陸工作20多年的韓粉陳炎輝則表示，期盼韓國瑜當選能幫助苗栗翻轉城鄉差距，營造兩岸和平發展契機。

(中時 )