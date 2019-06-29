◎ 長榮罷工案結束 勞資簽團體協約

桃園市空服員職業工會20日罷工至今天邁入第10天，昨天工會幹部與長榮航空董事長林寶水懇談後，資方也提出新方案，桃園市空服員職業工會投票結果今出爐，同意此方案，今天將簽下團體協約、罷工可望落幕。

◎ 習川會重啟貿易談判 美不對陸加徵新關稅

世界矚目的「習川會」今早11點50分於日本大阪國際會展中心登場，80分鐘後結束，比原本預計的90分鐘短。中美雙方同意重啟貿易談判，美方表示不會對中加徵新關稅。雙方將於2點半發布聲明。川普在會後表示，與習近平的會面「非常棒」，雙方在經貿談判上已重回軌道。

◎川普回應華為問題 美企可續向華為銷售產品

美國總統川普結束G20行程後，即將訪問南韓。川普表示，他與中國大陸國家主席習近平有了一場很好的會議，並親口證實美中貿易談判正回歸正軌，彼此同意課徵新的關稅。至於外界關注的華為問題，川普表示，美企可繼續向華為銷售產品。

◎ 下周有熱帶低壓 中南部防豪大雨

長氣象局表示，今（29）日各地大都多雲到晴，天氣持續悶熱，高溫普遍在攝氏33至35度。明日的天氣型態差不多，午後易有短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨，民眾利用周休出遊要攜帶雨具；中南部及恆春半島清晨也會有局部短暫陣雨或雷雨。

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(中時電子報)