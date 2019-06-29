韓國瑜今（29）日在政見發表會後的媒體聯訪中表示，他這次是把心裡的話告訴民眾，包括教育、文化、勞工、反毒等。

媒體問道，對於蘇貞昌一直針對韓國瑜，被封「新卡神」，有甚麼看法？

韓國瑜表示，他跟蘇貞昌在立法院是老同事，政壇兩個禿頭要相親相愛，韓希望蘇院長不要在卡他，卡韓不重要，但不要卡高雄，希望大力支持高雄，個人情緒一點也不重要。

對於吳子嘉的烏龍爆料，韓國瑜說，他個人受到抹黑，對他影響很大，但愛與包容有限度。目前案子在地檢署偵辦期間，不方便表達意見，希望好朋友能夠認同愛與包容。

另外，韓國瑜也強調反毒，他說毒品現在攻陷學校，毒品氾濫動搖國本，很多反毒工作，以高雄市一己之力做不到，也希望台灣做到無毒國家！

對於勞工，韓國瑜在發表會時說，希望與勞工心對心。他說台灣1100萬勞工，其中550萬是庶民勞工。

他提到，過去北農員工，作息日夜顛倒，生病都是肝出問題。韓說後來要求他們練氣功，養好身體。另外還發獎金、幫小孩交學費，員工讀大學研究所，公司出一半學費。韓強調，愛護勞工，要發自內心，未來勞資和諧會越來越好。

(中時電子報)