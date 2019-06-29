6月29日，南京台灣文旅創新學院實訓工場正式開幕了。省台辦李衛華副主任、南京市台辦張忠武副主任、浦口區委常委、區委統戰部楊雯懿部長、浦口區政府吳俊副區長等貴賓出席開幕活動。

開幕現場的活動充滿了濃濃的台灣味，有台青大講堂解疑台灣新鮮人在南京生活法律、就業、就學的大小問題，還有好玩的親子活動，阿法貝繪本創意畫、泰迪熊烤餅乾、作青花瓷陶藝、體驗世界自行車公路賽、玩環保闖關遊戲跟手作DIY，還有送好吃的披薩、爆米花、棉花糖、鹽酥雞、冬瓜茶及各種小點心，最浦口的雕塑展與台灣文創設計展，讓來寧的台灣親子都過了熱鬧又共同學習的一天。

浦口區委常委、區委統戰部楊雯懿部長表示，南京台灣文旅創新學院是2018年在南京市台辦關心下成立的，是浦口區積極推動建設一個立足浦口、面向南京的集創業孵化、就業實習、人文交流等三大功能於一體的兩岸共融交流平台、實訓基地和台胞親情驛站。隨著台積電落戶浦口，集成電路產業鏈企業和台青創業企業快速集聚，越來越多台商台胞台青來浦口創業、學習、工作和生活，為他們提供更好的政策服務、實訓服務、關懷服務，顯得尤為重要。

區委、區政府對此一直高度重視，秉持「兩岸一家親」理念，從「惠台政策扶持、創業載體建設、服務平台創新、同等優質服務」等方面，著力打造台胞親情服務驛站工作品牌，助推台商台青深耕浦口創業發展，積極營造效率更高、服務更優、生活更方便的營商環境。實訓工場？用後，大有可為，建設成為宣傳推介浦口深厚歷史人文底蘊、優質文旅資源和良好營商環境的窗口，成為促進寧台更多更廣交流合作的浦口亮麗品牌。

南京台灣文旅創新學院院長何春美表示：從浦口台青創業大講堂、寧台文創匯、煌和「致青春、創未來」創業選拔大賽到兩岸博物館IP授權論壇，以及7月台青領航實習就業計劃到8月即將舉行的「浦創杯」浦口區兩岸青年大學生創業大賽、「贏在南京」創業大賽及南京浦口台青創業研習營，實訓工場的成立，更是具體地從孵化升級到實訓，從創業到產業，最終將協助台灣創業青年和台青企業市場化運作。」

實訓工場各類活動與學程已陸續開展，四大主題分別以辦桌(好吃熱鬧的節慶市集)、七桃(好玩的親子遊戲及學程)、讀冊(專業的文旅實訓課程)、交陪(兩岸文化藝術交流與展覽)。由於聆泉福音佔地面積達2.5平方公里，正陸續引進更多的台灣文旅項目，更多的寧台活動展開，讓滿滿的鄉情與親情充滿實訓工場，成為台灣人在南京的家。

(旺報 )